Le Tchad s’inspire de l’expérience malienne pour la mise en place du CNT

Une délégation du comité ad hoc de sélection des candidatures au Conseil national de transition (CNT), conduite par son vice-président Jean Bernard Padaré, a été reçue en audience le 3 août 2021 par le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta. C’est dans le cadre des démarches pour la formation du CNT.

Selon le chef de la délégation, Me Jean Bernard Padaré, ils sont en mission au Mali pour s’imprégner des modalités et critères de mise en place du Conseil national de transition (CNT). Il a indiqué que le chef de la transition malienne leur a prodigué des conseils et recommandé qu’ils travaillent ensemble avec le CNT malien, “parce que le Tchad et le Mali vivent la même réalité, le peuple tchadien et le peuple malien sont deux peuples frères, nous sommes dans le même espace. Il est important qu’on mutualise nos efforts, nos connaissances, nos savoirs faire“.

Pour Jean Bernard Padaré, le CNT du Tchad sera composé de toutes les couches de la nation tchadienne, à quelques détails près ce que le Mali a eu à mettre en place. “C’est pourquoi nous sommes venus toucher du doigt la réalité. Nous avons bénéficié des connaissances des personnes qui sont expérimentées, qui savent où ils vont, ils nous ont expliqué comment ils ont eu à se prendre pour mettre le CNT en place“.

D’après le vice-président du comité ad hoc de sélection des candidatures au CNT, c’est une visite très enrichissante. Il a assuré qu’en rentrant, ils sont assez outillés et ils savent qu’est-ce qu’il faut faire.

A noter qu’avant de rencontrer le colonel Assimi Goïta, cette délégation de quatre membres a assisté le week-end dernier à la présentation du plan d’actions du Premier ministre Choguel Maïga devant les membres du Conseil national de transition (CNT).