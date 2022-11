Le Tchad salue la non prise de sanctions à son encontre par le CPS de l’UA

Par le biais d’un communiqué, le gouvernement du Tchad salue les décisions du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) tendant à accompagner le pays pour une “transition réussie”.

Lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine du 11 novembre pour examiner la situation de la transition tchadienne, le pays a présenté l’évolution de cette période et les actions réalisées pour permettre un retour à l’ordre constitutionnel dans un “délai raisonnable”.

“Suite à la tenue de cette réunion, il en ressort que le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a apprécié favorablement l’évolution de la transition au Tchad et n’a pas endossé les propositions soutenues et présentées par le président de la Commission de l’Union africaine tendant coûte que coûte à sanctionner le Tchad et les Tchadiens”, estime le porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh.

En n’endossant pas les propositions du rapport du président de la Commission, poursuit-il, le Conseil de paix et de sécurité est resté “cohérent” par rapport à ses anciennes décisions. Le ministre rappelle la “situation exceptionnelle” du pays après le décès d’un président élu sur le champ de bataille, le 20 avril 2021.

La transition a permis, soutient-il, de sécuriser le pays, de signer un accord de paix avec la majorité des politico-militaires et d’organiser un dialogue national inclusif et souverain. “C’est suite à ce dialogue national qu’une nouvelle transition de 24 mois a été décidée ayant conduit à la formation d’un gouvernement d’union nationale de large consensus et dont la mission principale est la mise en oeuvre des résolutions et recommandations du Dialogue national dont l’aboutissement est l’organisation d’élections libres et transparentes”.

Dans ce “contexte particulier”, le gouvernement salue et se félicite des “décisions du Conseil de paix et de sécurité tendant à ne pas sanctionner le Tchad, mais plutôt de l’accompagner pour une transition réussie”.