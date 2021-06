Le Tchad représenté à la 12e Assemblée générale ordinaire de RAFPRO au Bénin

Cotonou, la capitale du Bénin a abrité du 16 au 18 juin 2021, la 12e assemblée générale ordinaire du Réseau africain des Institutions et Fonds de formation professionnelle (RAFPRO).

La directrice du Fonds national d’appui à la Formation professionnelle (FONAP), Nadjwa Mahamat Abdel-Baguiet le chef de Division Ingénierie de Formation, Ousmane Adirdir Mahadi ont participé à cette rencontre pour le compte du Tchad.

Les assises ont visé la remobilisation des membres du Réseau autour des défis majeurs de la formation professionnelle en Afrique et ont permis aux participants de débattre des résultats de l’étude sur les effets de la crise de Covid-19 sur les institutions et fonds de formation professionnelle.

Les travaux sont consacrés à la 12e assemblée générale ordinaire du réseau couplée avec l’organisation d’un atelier de validation de l’étude sur les effets de la crise de Covid-19 sur les institutions et fonds de formation professionnelle, les pistes de relance des activités et l’élection du Bureau Exécutif.

Il faut noter que les travaux du 17 juin 2021 ont été consacrés à l’approbation des états financiers, des rapports d’activités des exercices 2019 et 2020 et du projet de budget 2021. En fin, les travaux du jour ont porté sur l’adoption du rapport général de l’Assemblée générale ordinaire et l’élection des membres du bureau exécutif du RAFPRO.

Les participants venus des pays membres du RAFPRO à savoir la Côte d’Ivoire, le Burkina-Faso, le Congo, la Guinée Conakry, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Centrafrique, le Tchad, le Togo et bien évidemment le Bénin, sont en conclave à Cotonou du 16 au 18 juin 2021.

Au terme des échanges, le rendez-vous a été pris pour 2022, à Dakar au Sénégal, pour la 13e assemblée générale ordinaire.