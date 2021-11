Le Tchad lance un appel à l’aide pour recenser sa population

Pour financer le troisième recensement général de la population couplé à celui de l’agriculture, le gouvernement tchadien, a sollicité ce 5 novembre, l’appui financier et technique de ses partenaires.

Ce troisième recensement général de la population et de l’habitat ( RGPH3) et celui de l’agriculture vont permettre de fournir des « données fiables et à jour » sur la situation démographique du pays et sa dynamique, sur l’habitat et l’agriculture.

La rencontre entre le gouvernement et ses partenaires y relatif vise à mobiliser les ressources nécessaires pour la réalisation de ces opérations. D’après le ministre de l’Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr Issa Doubragne, qui s’est confié à nos confrères du journal Le Visionnaire, le coût de ces travaux approuvé par le Conseil national de la population, le 13 mars 2020, s’élève à 40.880.142.000 F.CFA.

Cependant, lance le ministre aux partenaires, le pays ne peut contribuer qu’à hauteur de 25%. « Ce recensement est inscrit au rang des actions prioritaires du gouvernement de transition », signifie-t-il. Il est aussi l’une des recommandations des Nations-Unies ( chaque 10 ans).

De son côté, la ministre de l’agriculture, Kamougué Dene-Assoum, reconnaît que le pays manque cruellement d’informations et de statistiques fiables complètes et à jour nécessaires pour la planification dans le secteur agricole et rural et la formulation des stratégies et des politiques.

Selon nos confrères, les partenaires présents à cette table ronde ont pris des engagements pour accompagner le pays dans ce projet. Rappelons que le dernier recensement général de la population et de l’habitat date de 2009. Il en ressort une population estimée à environ 11 millions d’habitants. Celui de l’agriculture date de plus de trente ans.