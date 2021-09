Le Tchad fait le diagnostic de son secteur des transports

Le ministère des Transports et de la Sécurité routière organise un atelier sur le diagnostic du secteur des transports du 23 au 24 septembre 2021 dans un hôtel de la place.

Suite aux préoccupations des organisations socioprofessionnelles du secteur des transports relatives au non-respect des textes réglementant ledit secteur, le Ministère des Transports et de la Sécurité routière a mis en place, par Arrêté N°007/MTSR/SDGM/DGTS/DIRTS/2021, une Commission de Réflexion sur la Gestion des Transports en République du Tchad. Ladite commission a travaillé pendant dix (10) jours en passant en revue les textes relatifs au transport, à travers un diagnostic du secteur sur la base de l’outil SWOT.



Etant donné qu’on ne peut être juge et partie, ledit Ministère a souhaité élargir cet exercice à tous les acteurs pour impulser une dynamique participative à ses actions. D’où la présence du secteur privé dont les opérateurs économiques, la société civile, les syndicats, l’administration publique et communale, à l’effet de faire un diagnostic approfondi de la situation actuelle.



L’exercice consistera également à ressortir les forces et les faiblesses du secteur de transport et de proposer des solutions concrètes pour améliorer l’environnement dudit secteur. Les principaux problèmes identifiés sont les pratiques illégales ; la non-application des textes; la présence des personnes douteuses au niveau des gares routières par manque de dispositif de sécurité; la concurrence déloyale ; le non-assainissement des gares routières ; l’inorganisation des activités du Centre d’Echanges Routiers; le mauvais état des routes par manque d’entretien; la corruption; la faible sensibilisation des parties prenantes, etc.



La ministre des Transports et de la Sécurité routière, Fatimé Goukouni Weddeye, a rappelé que le transport routier est “l’épine dorsale” de toutes les activités économiques dans la Sous-région en général et au Tchad en particulier. Le secteur des transports demeure le véritable levier de son développement socio-économique. Cependant, ce secteur est confronté à plusieurs problèmes d’ordres réglementaire et institutionnel, relève-t-elle.



« L’objectif général de cet atelier est celui de poser une base solide, efficace et efficiente dans une dynamique d’innovation du secteur des transports. C’est pourquoi, je note qu’en travaillant main dans la main, nous pouvons réaliser le rêve de désenclaver le Tchad. Nous pouvons permettre au secteur des transports d’occuper sa vraie place dans l’économie de notre pays et ainsi créer, la richesse en termes d’emplois directs et indirects, » a-t-elle précisé.