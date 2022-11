Le Tchad et l’Afrique du Sud s’engagent à promouvoir le tourisme

Le ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l’Artisanat Abakar Rozzi Teguil a accordé une audience à l’ambassadeur de l’Afrique du Sud au Tchad Muzikayifani Khehla Joseph Nkosi ce vendredi 18 novembre 2022. Au menu, la promotion du tourisme entre le Tchad et l’Afrique du Sud et le développement d’un programme de coopération conjointe du tourisme.

A la sortie d’audience, l’ambassadeur sud-africain se livre : “Nous avons échangé sur la promotion du tourisme entre le Tchad et l’Afrique du Sud et de développer un programme de coopération conjointe dans le tourisme entre le Tchad et l’Afrique du Sud“.

A cet effet Muzikayifani Khehla Joseph Nkosi a invité le ministre des Affaires culturelles à prendre part à la conférence du tourisme dénommée “Indaba”. Cette conférence aura lieu en mai 2023 en Afrique du Sud.

Selon l’ambassadeur; cette invitation permettra au Tchad d’exposer ses potentiels touristiques aux Sud-Africains pour les convaincre de venir découvrir le tourisme au Tchad “On va s’inviter d’une manière mutuelle dans tous les évènements culturels et touristiques qui auront lieu en Afrique du Sud tout comme au Tchad“, a fait souligner l’ambassadeur sud-africain.