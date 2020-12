Le Tchad est le 10e pays au monde et le 1er en Afrique à adopter la loi d’asile

BREVE-Les députés ont adopté hier, 23 décembre 2020, la loi pour la protection des refugiés et des demandeurs d’asile. Selon les Nations Unies, le Tchad est un pays ayant une hospitalité légendaire, c’est pourquoi le nombre des refugiés et demandeurs d’asile représente plus de 3 % de la population tchadienne . Ces statistiques font de lui le premier pays d’asile en Afrique par rapport à la taille de la population.

