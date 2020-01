“Le Tchad est aujourd’hui cité comme pays respectueux de la Justice et de la démocratie”, affirme le Garde des sceaux

Le comité de pilotage du projet d’appui aux institutions de la chaîne pénale a présenté le bilan des activités menée en 2019, et les perspectives pour l’année suivante. C’était ce mercredi 22 janvier 2020 à N’Djamena sous la présidence du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, ainsi que la représentante résidente du PNUD.

Ouvrant les travaux, Djimet Arabi, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l’Homme s’est d’abord félicité de la collaboration qui existe entre son institution et le système des Nations-Unies à travers le Programme des Nations-Unies pour le développement (Pnud), avant de laisser entendre que : << Si le Tchad est aujourd’hui cité comme pays respectueux de la Justice et de la démocratie, c’est l’œuvre du chef de l’État Idriss Déby. >> Pour lui, c’est un soutien “très appréciable” que les Nations-Unies apportent à l’État tchadien à travers la mise en œuvre du Projet d’appui au renforcement des institutions de la chaîne pénale.

Durant deux heures d’horloge le comité de pilotage a passé en revue les résultats obtenus au cours de l’année dernière, les contraintes et défis rencontrés pendant la mise en œuvre du projet, ainsi que la présentation du plan de travail annuel 2020.

Selon le comité, ce projet d’appui au renforcement des institutions de la chaîne pénale a pour objectif principal de contribuer au renforcement de l’État de droit au Tchad afin d’assurer la cohésion sociale et la paix grâce aux institutions stables.

Co-présidant les travaux de cette réunion, la représentante résidente du Pnud, Carol Flore-Smereczniak, a précisé que le comité de pilotage est un des mécanismes de suivi programmatique du Pnud, et sa réunion constitue un moment important dans la vie d’un projet.

Après discussions des différentes présentations, les représentants des partenaires techniques et financiers sont passés à la validation du plan de travail annuel 2020.