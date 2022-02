“Le Tchad, depuis l’arrivée du CMT est devenu une salle d’attente à la mort”, Max Kemkoye

Le porte-parole du regroupement des partis politiques dénommé Forces alternatives pour le changement et l’égalité (Face), a échangé ce week-end avec les hommes de la presse sur les sujets d’actualité. La transition, la sécurité, le dialogue sont les sujets principaux abordés.

“L’échec du CMT, le climat sécuritaire et les perspectives d’un dialogue serein”, tel est le thème choisi par les Forces alternatives pour le changement et l’égalité (Face) pour la conférence-débat. Ainsi, le porte-parole de ce regroupement des partis politiques, Max Kemkoye, s’est étalé sur la transition au Tchad en touchant la situation sécuritaire, le Dialogue national inclusif et le travail accompli par le Conseil militaire de transition jusque-là.

Sur le plan sécuritaire, Me Max kemkoye affirme que le CMT a lamentablement échoué en rappelant les cas d’assassinats, attaques et autres crimes en pleine capitale. Il a cité en exemple l’assassinat du colonel Nassouradine Khamis Hassabalah, l’attaque du domicile du général Mahamat Hamoda suivi de l’incendie volontaire du domicile de l’ex-ministre de l’Education nationale Ahmat Khazali face auxquels les forces de l’ordre et la Justice n’ont pu rien faire jusqu’ici. Et la récente tentative d’assassinat dans la journée du 10 février du ministre de la sécurité publique sans oublier les tueries de Sandana et d’Abéché.

« Cette brochette d’évènements d’une extrême gravité sécuritaire pose clairement la question de la sécurité des personnalités politiques, autres acteurs et les citoyens », a-t-il relevé et de poursuivre que « le Tchad depuis l’arrivée du CMT est devenu une salle d’attente à la mort dans laquelle tous les Tchadiens sont logés et personne ne sait quand est-ce que viendra son tour d’y passer».

Politiquement, Max Kemkoye dénonce la volonté cachée du CMT de prolonger la transition annoncée pour 18 mois. «A 10 mois aujourd’hui, rien vis-à-vis des impératifs majeurs de la transition, sauf l’amateurisme, la malice et la mauvaise foi », critique-t-il. Max de fustiger aussi le laxisme du Comité d’organisation du dialogue national inclusif et souverain qui va de report en report. “Par voie de conséquence et, ce au regard de la gestion approximative et hasardeuse du CODNI, incapable de déposer le rapport général prévu au 27 décembre dernier devant déboucher à la prise de décisions subséquentes pour la tenue du dialogue doublé de l’échec injustifiable du pré-dialogue de Doha», regrette-t-il avant de fustiger le rôle même du CMT dans ce dialogue. «Envisager le dialogue dans ce schéma hasardeux est tout simplement périlleux. Puisque le fil du dialogue ne peut être tenu par le CMT qui ne peut être maître de l’horloge qui tient la queue de la casserole», martèle-t-il. Pour lui le rôle strict du CMT, c’est d’assurer la continuité de la sécurité et au gouvernement de s’occuper de la continuité de l’État tout en créant les conditions pour la réconciliation, le dialogue et à la suite, les élections.

Un autre point sur lequel le porte-parole de la Face s’est attardé est le manque de résultat du ministère de la Réconciliation et du Dialogue. Max Kemkoye pense que ce ministère a réduit sa mission à l’organisation du dialogue national inclusif. Or, dit-il, le plus important est la réconciliation. Car, on ne peut dialoguer sans se réconcilier.