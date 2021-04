Le Tchad condamne la tentative de coup d’Etat au Niger

Près de 48 heures après la tentative de coup d’Etat au Niger, le Tchad réagit. Dans un communiqué de presse ce 1er avril, le ministère des Affaires étrangères fustige l’acte qui selon lui est “anticonstitutionnel”.

Selon le ministère tchadien des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger, “cet acte anticonstitutionnel vise à mettre en péril la démocratie nigérienne qui a prouvé sa maturité par la tenue des élections présidentielles, libres et transparentes”. Le ministère exprime son regret face à cet événement. “Cet agissement intervient à quelques heures de la fin du deuxième mandat du S E M Mahamadou Issoufou et l’investiture du nouveau président”, souligne le communiqué.

Face a cette situation, le Tchad témoigne sa solidarité en soutenant la République nigériene et interpelle l’ensemble des acteurs politiques du pays à rester attachés aux valeurs constitutionnelles.





Pour rappel, dans la nuit du 30 au 31 mars des éclats ont retenti à Niamey, la capitale du Niger, au niveau du boulevard Mohammed-VI, près des ambassades, de la Présidence et du ministère des Affaires étrangères. Les forces de sécurité sont rapidement intervenues pour faire face à une « tentative de coup d’État », comme l’a qualifié le gouvernement nigérien.