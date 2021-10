Le Tchad compte quatre neurologues pour une population estimée à 16 millions d’habitants

le ministère de la Santé publique et la Société tchadienne de neurologie (STN), ont commémoré, ce 30 octobre, la Journée mondiale du cerveau. Un point a été fait sur ce domaine peu connu des Tchadiens.

Cette journée est placée sous le thème: “halte à la sclérose en plaque”. Cette deuxième édition au Tchad consiste à sensibiliser et plaider pour l’amélioration du système sanitaire tchadien. La neurologie est une discipline moins connue et prête souvent confusion avec la psychiatrie, souligne le président de la Société tchadienne de neurologie (STN), Pr Fouksouna Sakadi. “Il s’agit d’une discipline qui prend en charge les affections du système nerveux central et les périphériques incluant le cerveau, la moelle épinière, les nerfs ainsi que les muscles”, éclaire-t-il.

Depuis la mise en place de la Journée mondiale du cerveau en 2014 par la Fédération mondiale de neurologie, le Tchad compte quatre neurologues actifs. Neuf sont en formation. “Cela montre un énorme défi à relever. Car l’OMS recommande un neurologue pour 50 000 habitants”.

Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Ismaël Bahr Bachar, rapporte que son département a entamé un chantier de réforme du système de santé. “En août 2020, nous nous sommes retrouvés pour faire le diagnostic de ce qui ne va pas du système sanitaire. Cela nous a permis de proposer les solutions parmi lesquelles la reforme du système de santé et même la formation des agents du ministère”, explique-t-il.