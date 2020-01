Le Tchad classé 163 sur 167 pays en indice de démocratie

POLITIQUE – Le consortium de média mené par « The Economist » a publié son classement 2019 des pays par indice de démocratie. Le Tchad est classé 163ème sur 167 pays. Cet indice mesure la propension d’un pays à être effectivement une démocratie dans l’ensemble de ses composantes.

Le critère de classement du consortium classe le Tchad parmi les pays ayant un “régime autoritaire’’. Le Tchad fait partie donc des pays qui ont un indice inférieur à 4. Il est placé juste avant la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et la Syrie.

En Afrique, le Cap-Vert et le Botswana occupent respectivement le 26ème et le 28ème place et restent les bons élèves en matière de démocratie.

La méthodologie de calcul de l’indice de démocratie

Comme l’indique le classement précédent, The Economist mesure 5 types de données :

Processus électoraux et pluralisme ;

Fonctionnement du gouvernement ;

Participation à la politique ;

Culture politique démocratique ;

Libertés civiles.

Pour 2019, le trio de tête est composé de pays d’Europe du Nord, avec la Norvège, l’Islande ainsi que la Suède. Du côté des régimes autoritaires, la palme du manque de démocratie revient sans surprise à la Corée du Nord. Elle devance la Syrie ainsi que la République Démocratique du Congo, deux pays où les processus électoraux sont bafoués et où le fonctionnement du gouvernement est défaillant.