Le Tchad célèbre la journée nationale des personnes handicapées

La ministre de la Solidarité nationale Djalal Ardjoun Khalil appelle à l’éradication de toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées lors de la commémoration de leur journée.

Instituée par décret 136 du 06 juin 1994, la journée des personnes handicapées se célèbre tous les 7 février de chaque année sur l’ensemble du territoire tchadien. Cette journée est un cadre national de réflexion sur la question de la situation des personnes qui vivent avec un handicap en vue de créer une condition favorable sur leur inclusion et leur participation au programme du développement du pays.

L’édition de 2020 est placée sous le thème Enjeux et défis de la mise en œuvre de la Convention relative au droit des personnes handicapées par le gouvernement de la 4e République. Dans sa déclaration faite à cet effet, la ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale Djalal Ardjoun Khalil a appelé à la lutte contre les formes de discriminations à l’égard des personnes handicapées. « Ce thème met l’accent sur la mise en œuvre de la Convention en vue d’éradiquer toute sorte de discrimination et de faciliter leur pleine participation inclusion au programme et projet du développement du pays de façon équitable sur la base de l’égalité de chance. »

C’est dans ce sens que le gouvernement tchadien a pris les mesures pour favoriser l’accès à l’emploi, à l’éducation au soin de santé et autre pour cette catégorie de personne. Bien plus encore, il les invite à agir contre les préjugés et la discrimination à leur égard. Car, elles ont droit à vivre pleinement et participer au développement de la société et de jouir des conditions de vie égale à celle des autres citoyens et d’avoir les mêmes conditions résultant du développement socio-économique.

Le président de la République Idriss Déby Itno a mis au cœur de sa politique la question des personnes handicapées en accordant une place de choix et prévoyant la mise en place des structures et infrastructures adaptées pour leur épanouissement et de mécanisme d’incitation à l’embauche. De même la ratification de la convention relative au droit des personnes handicapées marque cette volonté manifeste de promouvoir le droit de cette couche de personne.