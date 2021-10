Le Tchad célèbre la journée mondiale de l’Habitat

La ministre des affaires foncières, du développement de l’habitat et de l’urbanisme, Amina Ehemir Torna, a fait une déclaration à la veille de la journée mondiale de l’habitat édition 2021.

La journée mondiale de l’habitat se célèbre chaque 1er lundi du mois d’octobre. Le thème retenu pour l’édition 2021 est « Accélérer l’action urbaine pour un monde sans carbone ».

Dans un monde qui subit de plein fouet les effets du changement climatique, le choix de ce thème sonne comme un appel à la prise de conscience collective – « Et à reconsidérer nos habitudes existentielles pour réguler nos comportements, repenser notre conception du développement et notre mode de vie pour éliminer de manière progressive et durable les activités qui ont un impact négatif direct sur le climat hypothéquant ainsi le devenir de notre planète » justifie la ministre de l’Habitat, Amina Ehemir Torna.

La célébration de cette journée, permet de passer en revue les différentes solutions stratégiques apportées aux défis du développent durable de l’habitat.

« Il s’agit aussi, pour nous, d’inviter tous les acteurs à la construction des villes plus durables, justes, résilientes, équitables et respectueuses et protectrices de l’environnement » appelle-t-elle.

la production des données géographiques permettra à cours et à moyens termes la mise en œuvre de certains projets de développement économique, tant dans le milieu rural que dans les centres urbains/ Ph Almardi/Tchadinfos

Au niveau du Tchad, le ministère des affaires foncières, du développement de l’habitat et de l’urbanisme a déjà entrepris plusieurs démarches pour atténuer les effets du changement climatiques : la production des données de haute précision sur la ville de N’Djamena et Moundou ; plan de gestion multirisque de N’Djamena ; sécurisation des zones d’agriculture urbaine et périurbaine de N’Djamena…

La journée mondiale de l’Habitat édition 2021, offre également l’occasion de lancer un processus qui se déroulera sur l’ensemble du mois d’octobre, appelé ‘’mois d’octobre urbain’’ et qui s’articulera sur des débats accès aux différents thèmes liés à l’habitat.

« Ces cadres inclusifs d’échanges doivent permettre à terme de déboucher sur des propositions de solutions intégrées et concertées ; lesquelles servirons de base à la redéfinition des nouvelles actions stratégiques » espère la ministre de l’Habitat.