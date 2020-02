Le Tchad accueille la coordination régionale de l’Afrique centrale de la Fifef/Jifa

La coordination régionale du Fifef/Jifa en Afrique centrale a été installée ce mardi 25 février 2020 au Tchad.

Le Forum international des femmes de l’espace francophone et la journée des initiatives des femmes africaines (Fifef/Jifa) a installé officiellement la coordination régionale de l’Afrique centrale au Tchad. Prenant la parole, la coordinatrice internationale de Fifef/Jifa Denise Nzila Kayika a tracé brièvement l’historique du Fifef/Jifa. « C’est à la suite d’une prise de conscience que les femmes ont décidé de mettre sur place un cadre pour mettre une synergie afin de participer à tous les combats. Ainsi est né le premier forum international des femmes de l’espace francophone, et la journée des initiatives des femmes africaines à Dakar en 1965 », a-t-elle fait savoir. Elle indique par ailleurs que le choix porté sur le Tchad n’est pas au hasard. « Vu les actions des femmes et leur participation au développement, le Tchad est le premier pays duquel nous installons la coordination régionale de Fifef/Jifa », a précisé la coordinatrice internationale.

Installant officiellement le bureau exécutif de la coordination régionale de FIFEF/JIFA au Tchad. Un bureau composé de 6 membres à sa tête Banata Tchalé, comme coordinatrice régionale de Fifef/Jifa.

La nouvelle coordinatrice de Fifef/Jifa de la région du Tchad estime que l’espoir du développement durable de l’Afrique centrale est la femme et la jeunesse. « J’exhorte toutes les femmes du Tchad et de l’Afrique centrale à cultiver l’union et la solidarité pour qu’on puisse répondre aux défis de la femme africaine francophone ». Elle a interpellé aussi le gouvernement à soutenir les initiatives des femmes pour un développement harmonieux.

Djimhodoum Serge