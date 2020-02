Le Tchad abritera la 12e édition du concours international génie en herbe OHADA

Le Comité international Génies en Herbe OHADA (GICOH) et le Centre d’animation du droit OHADA au Tchad (CADOT) ont lancé la 12e édition du concours international Génies en Herbe (CGHO). La cérémonie s’est déroulée ce matin à l’ENA.

Placé sous le parrainage du ministère de la Justice, le lancement officiel de la 12e édition du concours a vu la présence de quelques autorités, notamment le ministre de la Justice, Djimet Arabi et sa collègue du Ministère de commerce et de l’industrie ainsi que le représentant de l’ambassadeur de France au Tchad et quelques professionnels du domaine juridique.

Cette cérémonie a permis la présentation du comité de parrainage, qui a à sa tête Djimet Arabi comme président. Elle a aussi permis de procéder l’investiture solennelle du nouveau Project Manager, Nacrcisse Djimbaye, désigné il y a 5 mois.

Le vice-président du CIGHO Awanan Berenger a saisi l’occasion pour demander aux autorités tchadiennes d’aider à la réussite de la 12e édition de ce concours qui se déroulera dans la capitale tchadienne. Selon lui c’est pour la première fois que ce concours se déroule dans la zone Cémac. Ce qui fait du Tchad le premier à accueillir cet événement en dehors de l’Afrique de l’ouest depuis 2008.

Après les activités protocolaires, Garde des Sceaux, le Ministre de la Justice Djimet Arabi a officiellement déclaré ouvert la 12e édition du Concours international Génies en Herbe.