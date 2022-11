Le Tchad donne la garantie pour le démarrage du projet Djermaya solar

Face aux conseillers nationaux, les ministres Moussa Batraki et Djerassem Le Bémadjiel ont défendu le projet de loi portant ratification de l’accord d’indemnisation relatif au projet de la centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 32 mégawatts à Djarmaya, signé le 10 mai dernier, entre le Tchad et le Fonds africain de développement (FAD), que la représentation nationale a adopté.

Face aux conseillers nationaux, le ministre de la Prospective économique et de Partenariats internationaux, Moussa Batraki et celui des Hydrocarbures et de l’Energie, Djerassem Le Bémadjiel, ont défendu l’intérêt du projet Djarmaya Solar qui va permettre d’améliorer l’accès à l’électricité et de contribuer à une économie plus résiliente d’où la demande de l’adoption du projet de loi portant ratification de l’accord d’indemnité relatif au projet de centrale salaire de 32 mégawatts à Djarmaya.

Pour les deux ministres, face à la pénurie d’approvisionnement en électricité, le gouvernement a mis sa priorité sur le développement des nouvelles capacités de production dans le court et moyen termes, en réalisant le projet Djarmaya Solar, qui fait partie du programme « Desert to Power » (Ndlr, Desert to Power a pour objectif l’accélération du déploiement des énergies renouvelables dans la sous-région sahélo-saharienne), soutenu par la Banque africaine de développement.

Pour les quatre (4) phases dont la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de la centrale photovoltaïque de 32Mw, selon les deux ministres, cela implique plusieurs partenaires. C’est ainsi que la BAD, le PROPARCO (Groupe AFD) et le Fonds international pour l’Afrique émergent (EAIEF), prêteurs séniors, sont intervenu à hauteur de 36,7 millions d’euros soit environ 24 milliards de francs CFA. Aussi, l’Union européenne et le PIDG TAF avec des prêts concessionnels dont les montants s’élèvent respectivement à 6,35 millions d’euros (environ 4 milliards de francs CFA) et 1,5 millions d’euros (environ 900 millions de francs CFA).

Le niveau de l’enveloppe globale mobilisée par ces différentes partenaires pour le financement du projet est de 44,55 millions d’euros, soit 31,185 milliards de francs CFA. Pour les deux membres du gouvernement, la construction et l’exploitation de la centrale solaire photovoltaïque seront réalisées par la société Bharaty Heavy Electricals Limited (BHEL), une société indienne. Ensuite, la société Djermaya CDEN Energy, société de gestion du projet, a conclu un contrat d’achat d’électricité au terme duquel, elle s’engage à vendre l’électricité produite à la Société nationale d’électricité (SNE), sur une période de 20 ans, à l’issue de laquelle, la centrale solaire sera rétrocédée à l’Etat tchadien. « La SNE achètera l’électricité auprès de Djermaya CDEN à 68 FCFA/KWh », indique le ministre de la Prospective économique et de Partenariats internationaux, Moussa Batraki.

Malgré les préoccupations des conseillers nationaux sur le contrat d’achat d’électricité, du prix du vente de l’électricité produite aux consommateurs, la longue période de 20 ans pour rétrocéder la centrale à l’Etat tchadien, l’impact environnemental, la limitation de la capacité de production énergétique à 32MW, le ministre de la Prospective économique et de Partenariats internationaux, a donné des éléments de réponses convaincantes. Notamment, sur l’octroi d’un terrain d’une superficie de 92 hectares au profit du projet, l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’indemnisation des populations affectées par le promoteur du projet, le prix de vente de l’électricité aux consommateurs à déterminer par la SNE et que des projets similaires sont en cours. « Le projet Djarmaya Solar permettra d’améliorer l’accès à l’électricité et de contribuer à une économie plus résiliente. Il sera l’un des premiers producteurs indépendants et l’une des premières centrales solaires commerciales du pays. Un réseau électrique fiable et abordable renforcera sans nul doute le développement social et économique de notre pays », rassure Moussa Batraki les conseillers.