Le Synaport demande la libération sans délai des leaders de Wakit Tamma

Le Syndicat des professionnels de la radiodiffusion et télévision du Tchad (SYNAPORT) demande la libération du secrétaire général de l’UST, Gounoung Vaïma Gan-Faré, et des autres leaders de Wakit Tama arrêtés et déportés à Moussoro.

Dans un communiqué de presse dont nous avons eu copie, le Syndicat national des professionnels de la radiodiffusion et de télévision du Tchad (Synaport) s’indigne de l’arrestation des leaders de la marche du 14 mai et dénonce le non-respect des procédures qui constitue une “violation flagrante des libertés publiques et syndicales dans un État de droit”.

Le Synaport demande la libération sans condition de ces leaders et réaffirme son soutien à l’Union des syndicats du Tchad (UST).