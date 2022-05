Le SG de l’OCI échange avec le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken

Le Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération islamique, Hissein Brahim Taha, au cours de sa visite officielle aux États-Unis d’Amérique, s’est entretenu mercredi au siège du département d’État à Washington DC, avec le Secrétaire d’État américain, Anthony Blinken.

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des relations bilatérales entre l’Organisation de la coopération islamique et les États-Unis d’Amérique et des moyens de les renforcer et de les développer. Elles ont également discuté des résultats du premier cycle du dialogue stratégique entre l’OCI et les États-Unis, qui s’est tenu les 23 et 24 mai 2022 à Washington.

Les deux parties ont convenu de l’importance de consolider ces relations dans divers domaines, à la lumière des défis auxquels le monde est confronté, au premier rang desquels figurent les situations au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.

Les deux parties ont également convenu de l’importance de poursuivre les consultations sur divers sujets qui figurent en tête de l’ordre du jour de l’Organisation de la coopération islamique et des États-Unis d’Amérique, dont la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et l’islamophobie, et les efforts internationaux pour lutter contre la pandémie du nouveau Coronavirus et ses implications sanitaires, économiques et sociales.