Le roi marocain Mohammed VI priorise des programmes des jeunes

Le monarque du royaume chérifien a inauguré mercredi dernier la plateforme des jeunes “Argana” pour l’écoute et l’orientation dans la commune d’Aït Melloul. Une impulsion importante aux projets et programmes de l’Initiative nationale de développement humain (INDH).

Le programme est réalisé pour “améliorer le revenu des jeunes et les inclure économiquement”. Il témoigne l’intérêt du roi pour l’épanouissement des jeunes. Il les dote ainsi d’outils pour stimuler leur esprit d’initiative et d’entrepreneuriat. Angara comporte plusieurs mesures destinées à dépasser les difficultés entravant l’accès au financement des jeunes porteurs de projets, de très petites et petites entreprises.

La plateforme Angara abrite des espaces d’accueil, d’emploi, d’écoute, d’auditorium, d’ateliers, de terrain de football, etc. Sa réalisation a valu 7 millions de dirham. C’est un carrefour de rencontre des différents acteurs impliqués dans la question de l’intégration des jeunes et une réponse aux attentes en matière de recherche d’emploi. Angara ambitionne également de faciliter l’accès des personnes cibles à l’information relative au marché du travail et les encourager à lancer leurs propres entreprises. Angara est encadré par des équipes spécialisées et tente à travers ses activités de promouvoir chez les jeunes la pensée critique, la créativité, la communication, l’ouverture sur l’autre, etc. La frange des 18 à 28 ans est la principale bénéficiaire. Angara n’est pas moins inédite.

Dans la même visée, d’autres projets pensent la question jeune. Ce sont les cas des projets tels: Étoiles de Souss, Espace D’ar Momki. Angara comme les autres s’inscrit dans la 3ème phase de l’INDH et mobilise un budget de 18 millions. Elle s’articule autour des programmes de résorption des déficits des services de base, d’infrastructures, d’accompagnement des personnes vulnérables, l’amélioration du revenu et l’inclusion des jeunes dans ma vie active.

BACTAR Frank I.