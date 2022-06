Le roi belge, Philippe, en visite en RDC

Le monarque belge, le roi Philippe, est en visite officielle en République démocratique du Congo (RDC) à compter de ce mardi 7 juin 2022.

C’est une visite “historique”, selon les observateurs, et deux fois reportée que commencent le 7 juin, pour six jours, le roi des Belges Philippe et la reine Mathilde, en République démocratique du Congo (RDC).

Ces évolutions sont le fruit de plusieurs éléments. Depuis plusieurs années, les Nations unies demandent à la Belgique d’éclaircir son histoire coloniale. Mais il a fallu attendre que le mouvement Black Lives Matter, parti des États-Unis, s’étende en Belgique pour que le Parlement mette en place une commission spéciale sur le passé colonial en 2020. Un premier rapport a été rendu l’automne dernier. Les dix experts qui l’ont rédigé parlent d’une occupation raciste, d’ « une cruelle histoire d’extractions des ressources », de travail forcé, de vie sous contrainte et sous surveillance policière. Il y a aussi une dimension humaine.

Dans l’ancienne colonie, Philippe sera accompagné de son épouse, la reine Mathilde, et de membres du gouvernement belge dont son chef Alexander De Croo.Trois étapes sont prévues et le souverain doit prononcer un discours aux deux premières; à Kinshasa mercredi lors d’une cérémonie avec M. Tshisekedi devant le siège du parlement congolais, puis vendredi face aux étudiants de l’université de Lubumbashi, la deuxième ville du pays.

Depuis un an, la Belgique a ouvert le dossier de la restitution des biens. Le gouvernement a même remis l’inventaire des 84 000 pièces acquises durant la colonisation. Le roi Philippe devrait d’ailleurs rendre une première œuvre lors de cette visite, alors que la restitution de la relique de Patrice Lumumba, héros de l’indépendance congolaise et Premier ministre du Congo indépendant assassiné en 1961, doit avoir lieu le 20 juin prochain.