Le regroupement ou coalition entre les partis politiques et les associations civiles ne poursuivant pas les mêmes objectifs est interdit (ministre de l’Administration du territoire)

Le ministère de l’Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, par un communiqué de presse, dit constater avec regret la prolifération de regroupements de partis politiques et des plateformes associatives au mépris des dispositions législatives.

Les partis politiques et associations de la société civile, selon le communiqué, se soustraient le plus souvent de leurs objectifs et “apparaissent comme de véritables facteurs de division de nos populations, échappant subtilement au contrôle de l’Etat”. “Bien que les textes garantissent les libertés d’expression, de manifestation et de regroupement, il n’en demeure pas moins que ces mêmes textes fixent les règles de regroupement des partis politiques d’une part, et des associations d’autre part, selon leurs objectifs”, recadre Limane Mahamat, ministre de l’Administration du territoire.

Désormais, poursuit le communiqué, tout regroupement ou coalition entre les partis politiques et les associations civiles d’essence apolitique, ne poursuivant pas les mêmes objectifs, est interdit. “C’est pourquoi, il nous parait opportun de rappeler aux responsables des partis politiques et dela société civile que les dispositions de la loi sont claires et ne souffrent d’aucune ambiguïté. Enfreindre ces dispositions constitue une faute grave qui expose ses auteurs à des sanctions”, rappelle Limane Mahamat.

Il appelle, enfin, au bon sens de responsabilité et invite tous les responsables des organisations politiques et ceux de la société civile au respect strict des textes législatifs et réglementaires, en vue de promouvoir les valeurs républicaines et ce, dans l’intérêt suprême du Tchad.