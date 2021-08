Le rapport à mi-parcours de la présidence tchadienne du G5 Sahel en cours de validation

Les représentants de l’ensemble des ministères se sont réunis lundi au CEFOD pour la validation du rapport à mi-parcours de la feuille de route de la présidence tchadienne du G5 Sahel.

Le Tchad a pris la présidence du G5 Sahel en févier 2021 après la 7ème session ordinaire des chefs d’Etat. Ce, pour un mandat d’une année, conformément à la gestion du G5 Sahel.

La présidence tchadienne a défini une feuille de route axée sur 4 priorités : l’accélération du développement pour lutter contre la précarité et la pauvreté ; la création des synergies entre les divers instruments d’intervention ; le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité dans le domaine d’échange d’information et la lutte contre l’expansion de la covid-19.

Cette feuille de route de la présidence tchadienne s’inscrit dans le cadre plus large de la feuille de route de la coalition pour le Sahel, de la feuille de route de la transition et encore du plan national de développement.

« Ce rapport qui s’inscrit dans une démarche de redevabilité vis-à-vis des pays du G5 Sahel et de nos partenaires sera soumis par la suite pour approbation au président du conseil des ministres du G5 Sahel et au président de la République dès la semaine prochaine », souligne le coordonnateur national des actions du G5 Sahel, Dr Hissein Abakar Mbodou.

Les participants

Le rapport à mi-parcours de la présidence tchadienne met l’accent sur la mise en place d’un guichet unique de contribution des Etats du G5 Sahel, le déploiement d’un bataillon tchadien dans la zone de trois frontières, le partenariat stratégique avec les partenaires internationaux.

Au titre de l’agenda diplomatique, la présidence tchadienne a été marquée par la participation des autorités tchadiennes de la transition, à Paris en France pour la tenue de la 5ème session extraordinaire de la conférence des Chefs d’État du G5 Sahel sur la stabilité régionale.