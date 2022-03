Le projet social en faveur du vivre-ensemble de Wenaklabs et Fhi360 prend fin

Lancé officiellement le 15 juillet 2021, le projet « consolidation du vivre ensemble et de la cohésion nationale au Tchad », mis en œuvre par Wenaklabs et appuyer techniquement par Family Health Inetrnational 360 (Fhi360) prend fin ce 11 mars 2022.

Après huit mois d’exécution à travers diverses activités, ce projet qui vise principalement à participer à l’effort national de consolidation de la paix et du vivre-ensemble s’achève ce jour. Annoncé pour prendre fin en janvier, le calendrier a eu un léger prolongement dû à la mise en œuvre de certaines activités.

« La transition politique intervenue à la suite du décès du président Idriss Deby Itno, la pandémie de la Covid19 et les défis liés à la mobilisation des ressources techniques ont conduit au décalage du délai qui était imparti», explique Kongobe Diddy, chargé de programme de Fhi360.

«Malgré le délai, les objectifs qui ont été fixés au départ sont atteints», assure le directeur exécutif de Wenaklabs, Abdelsalam Safi.

Ce projet, informe Maimouna Kassoum Abdou (responsable du projet), est réalisé à travers plusieurs activités qui sont des campagnes de sensibilisation sur le vivre-ensemble à partir des messages bien ciblés et des affiches; des sessions de discussion sur l’impact du vivre-ensemble; la formation des associations partenaires sur la nécessité d’inclure le vivre-ensemble et la cohésion nationale dans les actions et interventions et le montage et la diffusion des vidéos sur cette même thématique. « Toutes ces activités ont eu un écho favorable et produit des effets de changement au vivre-ensemble au sein des communautés», évalue-t-elle.

Rappelons en fin que ce projet a été entièrement financé par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international, USAID.