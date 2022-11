Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°001/PCMT/2022 relative aux armoiries de la République est adopté

L’utilisation des emblèmes et symboles du Tchad a été au centre de la plénière de ce mardi où les conseillers nationaux ont adopté le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°001/PCMT/2022 du 28 juillet 2022, relative aux armoiries de la République.

Au Tchad, l’armoirie actuellement utilisée sur certains documents officiels a été adoptée depuis 1970, et l’administration ne trouve plus les textes y afférents et aucun texte de loi n’a été pris pour règlementer cette armoirie. Dans le souci de combler ce vide juridique qu’a été pris l’ordonnance n°001/PCMT/2022 du 28 juillet 2022, soumis à la ratification de la représentation nationale par le biais de ce projet à la plénière.

En effet, les Etats du monde se distinguent les uns des autres par des signes distinctifs qui leur sont propres. Il s’agit des emblèmes et symboles qui sont essentiellement le drapeau, l’hymne, la devise, le sceau et les armoiries de la Républiques. Et l’Etat tchadien, quant à lui, prévoit ses signes distinctifs, en application de l’article 2 de la Charte de transition qui dispose que « le sceau et les armoiries de la République sont ceux déterminés par la loi ».

Selon Mme Bourkou Louise Ngaradoumri, secrétaire d’Etat à la Justice et aux Droits humains, le gouvernement de la République du Tchad se voit obliger de créer un cadre juridique approprié pour fixer les conditions d’utilisation, de production et de répression en cas d’utilisation abusive non autorisée et indiquer les autorités habilitées à en faire usage.

Pour le conseiller national Mahamat Nimir Hamata, ce projet de loi est venu à point nommé, car, selon lui, l’emblème national au Tchad, est utilisé de manière abusive, surtout par les partis politiques, qui, en temps normal, doivent mettre plutôt leur emblème et non celui du pays et surtout de manière abusive. Aussi, fait-il savoir, l’emblème du Tchad, dans de nombreuses institutions ont perdu leur couleur au point de ne plus ressembler au Bleu – Or – Rouge qui est connu.

La question soulevée par certains conseillers nationaux est celle du drapeau de la Roumanie qui s’apparente à celle du Tchad. « Que fait votre département de concert avec ce pays pour résoudre le problème de nos couleurs de l’emblème pour qu’elles ne soient pas les mêmes », font-ils observer. D’autres demandent à ce qu’il faut définir clairement qui peut ou ne peut pas ou quelle est les autorités habilitées à implanter le drapeau national chez lui pour éviter une utilisation abusive du tricolore tchadien.

Après examen de l’ensemble des documents mis à leur disposition avec débats et questions – réponses avec Mme Bourkou Louise Ngaradoumri, secrétaire d’Etat à la Justice et aux Droits humains, les conseillers nationaux ont voté le projet de loi avec 120 pour soit 93,8%, 5 abstentions, soit 3,9%, 1 contre le projet de loi, soit 0,8% et 2 non votants, soit 1,6%.