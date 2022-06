Le prix du Hadj 2022 du Tchad est le plus bas en Afrique (président de la Commission)

Le président de la Commission permanente chargée de l’Organisation du pèlerinage a fait un point de presse ce jeudi 9 juin 2022 pour annoncer le coût du Hadj 2022. Le montant est fixé pour cette édition à 2.785.000f [sans les frais d’agence], le plus bas en Afrique selon la Commission.

Le prix du Hadj 2022 est en fin connu. Le coût a connu une hausse par rapport aux années précédentes du fait d’un certain de mesures prises par les autorités saoudiennes.

Les raisons du renchérissement du prix du Hadj avancées par le Comité d’organisation sont les suivants :

L’augmentation vertigineuse des frais au niveau de Machair pour l’entretien, l’assainissement et la sécurité de toutes les installations ;

Impositions des taxes supplémentaires aux prestataires de service en Arabie Saoudite ;

L’augmentation des taxes de 15% sur les transactions ;

L’instauration d’une assurance maladie.

« Tenant compte de tous ces paramètres, nous vous annonçons que le prix du Hadj cette année s’élève à 2.785.000f, sans compter les frais d’agence » annonce le président de la Commission, Oumar Adouma Abdoulaye.

Comparativement aux pays voisins [Cameroun : 3 294 000 francs CFA ; Soudan : plus de 3 millions de francs CFA et en Libye : 6 500 dollars (équivalent à environ 4 062 500 FCFA)], le coût du Hadj reste le plus bas – « et même au niveau de l’Afrique » selon la Commission.

Ceci est rendu possible par l’appui financier du président du Conseil Militaire de Transition qui a accordé une subvention de 1 milliard de Fcfa.

Par ce point de presse, la Commission Permanente Chargée de l’Organisation du Pèlerinage lance officiellement les activités du Hadj 2022.