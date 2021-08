« Le Président Habré reposera au Tchad que le jour où il sera réhabilité », Fatimé Raymonne Habré.

L’épouse d’Hissein Habré a réagi par le biais de l’un de ses avocats, Me François Serres par rapport au rapatriement de l’ancien président décédé mardi à Dakar, capitale sénégalaise des suites de covid-19.

Cette sortie fait suite à celle du porte-parole du gouvernement tchadien Abderaman Kouamallah qui a indiqué sur les ondes de Rfi que la dépouille du président Habré pourrait être rapatriée au Tchad si sa famille le souhaite.

Non, a rétorqué l’épouse du défunt, Fatimé Raymonne Habré. ‘’Aujourd’hui, en respect à sa mémoire et les idéaux qu’il a défendus toute sa vie ; il reposera par conséquent en terre sénégalaise, une terre d’Islam’’, a-t-elle réagi. Alors que le consul du Tchad à Dakar a déjà entrepris de démarches auprès des autorités sénégalaises pour rapatrier le corps.

Raymonde Habré a aussi un vibrant hommage à son défunt époux qu’elle considère comme « l’un des fils les plus dignes et les plus illustres du Tchad”.

Pour elle, la dépouille pourrait être rapatriée au Tchad que le jour où ce qu’il a fait pour son pays reconnu.

“llustre homme d’Etat, il a tant fait pour son pays et le peuple tchadien. Nous n’avons rien demandé au gouvernement tchadien, et, un jour viendra où le Président Habré sera entièrement réhabilité, et, tout ce qu’il a fait pour son pays, sera reconnu. Ce jour là, il reposera en terre tchadienne, avec dignité, respect, considération et, avec tous les honneurs dûs à son rang et à ce qu’il a été toute sa vie. Telle a été toujours sa volonté et celle de sa famille”, a déclaré l’ex première dame.