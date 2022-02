Le président du CNT au chevet des victimes des évènements d’Abéché

La délégation du Conseil national de transition en mission à Abéché s’est rendue aux domiciles des familles des victimes des événements survenus les 24 et 25 janvier présenter ses condoléances aux familles des victimes des évènements douloureux survenus dans ladite ville le 24 et 25 janvier derniers.

Après une “fatiha”, le président du comité de gestion de crise du Dar Ouaddaï, Nimir Brahim, a remercié la délégation venue au chevet des victimes, pendant ce moment deuil.

Le président du Conseil national de Transition, Haroun Kabadi, et sa délégation composée d’un membre du gouvernement, des conseillers et des membres du bureau politique du MPS ont suivi religieusement les explications sur les origines du conflit qui a occasionné plusieurs morts et blessés dans la ville d’Abéché au mois de janvier 2022.

Le président du comité de gestion de crise du Dar Ouaddaï a fait savoir aux membres de la délégation que les problèmes de la région du Ouaddaï sont instrumentalisés par des politiciens.

« Nous soutenons la transition et toutes les autorités du pays mais de grâce notre province n’a pas besoin d’un gouverneur qui divise les fils de la province » souligne le président du comité de gestion de crise.

Le chef de la délégation qui dit venir présenter les condoléances au nom du président du Conseil militaire de Transition et de son institution a invité la population du Ouaddaï à se réconcilier et à se pardonner. « Oui nous sommes fermement convaincus, que seule la culture de la paix et la vertu du pardon peuvent unir nos communautés face à l’adversité » exhorte Haroun Kabadi.