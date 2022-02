Le Président de la CNDH Djidda Oumar Mahamat, décline le poste de Conseiller spécial à la Présidence de la république

Djidda Oumar Mahamat président de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) vient de décliner par courrier en date du 8 février adresser au PMCT sa nomination en tant que Conseiller Spécial à la Présidence de la république.

Dans le courrier qu’a pu consulter Tchadinfos, il justifie sa décision par le fait de l’incompatibilité de son statut de commissaire et défenseur des droits de l’homme. Il estime qu’il est actuellement à mi-mandat et il est important pour lui de mener à bien la mission initiale que lui a confiée le Maréchal il y a tout juste deux ans et que lui et son équipe sont dans une bonne dynamique pour la mener à son terme. « Je souhaiterais donc ardemment pouvoir continuer à conduire ma mission au sein de cette commission nationale de droits de l’homme, à la mise en place de laquelle je pense avoir beaucoup contribué » a-t-il souligné dans sa correspondance.

En date du 6 décembre 2021, un décret dit muet désignait monsieur Djidda en tant que conseiller spécial à la présidence de la république, le décret n’a fuité que la semaine dernière deux mois après sa signature.

