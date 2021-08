Le président de l’AND, Salibou Garba, demande la délocalisation du dialogue hors du territoire national

Le président de l’Alliance nationale pour la démocratie et le développement (AND), Salibou Garba, a refait surface en animant une conférence de presse ce jeudi, 5 août 2021, à la Maison des médias. Il a apporté son point de vue sur la gestion du pays après le décès du président Deby.

Après une longue absence, le député et président national de l’AND, Salibou Garba a exprimé sa position concernant la conduite du pays pendant cette période de transition. Dès l’annonce de la vacance de pouvoir au sommet de l’Etat, son parti a adressé une contribution relative à la mise en place d’une transition compatible avec les institutions.

Mais ce qui s’est passé avec la prise du pouvoir par le Conseil militaire de transition (CMT) est clairement, selon lui, un coup d’Etat militaire. « On aura bien épiloguer ou tenter de jongler sur la particularité tchadienne, il s’agit bien d’une prise de pouvoir par un moyen non constitutionnel », dénonce-t-il.

Pour le président de l’AND, il est impossible d’organiser une élection présidentielle ‘’propre’’ dans les délais constitutionnels. Il distingue à cet effet deux phases : celle de l’intérim tel que prévu par la constitution, dirigée par le président de l’Assemblée nationale ou le premier vice-président en cas d’indisponibilité du titulaire. Et celle de la transition à laquelle seules les forces vives peuvent conférer la légitimité ; d’où la nécessité absolue d’une rencontre suffisamment représentative de ces forces vives.

« Mais on a préféré mettre la loi de côté, mettre la charrue devant les bœufs ; situation pour le moins abracadabrante, entrainant toutes acrobaties actuelles pour déterminer la dénomination, la forme, la liste des participants, le contenu et les prérogatives de cette rencontre de légitimation de la transition », poursuit-il.

Salibou Garba ( au milieu) lors de la conférence de presse

En outre, Salibou Garba critique la charte de transition qui – ‘’ comporte à l’évidence de nombreuses lacunes’’. Il demande donc le réaménagement de cette charte pour trouver une solution inclusive et consensuelle.

Concernant le dialogue national inclusif qui ne s’agira pas d’une simple assise, Salibou Garba insiste sur sa composition qu’il souhaite suffisamment représentative des acteurs majeurs de la vie politique, sociale et de développement.

Pour que le dialogue inclusif revête les caractéristique d’une conférence souveraine et inclusive afin d’éviter tout malentendu et des non-dits, le président de l’AND estime qu’elle « pourrait être délocalisée hors du territoire national pour des raisons de sécurité de certains participants, soit au siège de l’Union africaine soit un pays tiers qui proposerait de l’abriter et de contribuer de façon conséquente », conclut-il.