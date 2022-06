Le président de l’ACNOA reçu par le ministre tchadien des Sports

En visite de travail au Tchad, le président de l’Association des comités nationaux olympiques africains (ACNOA), Berraf Moustafa a été recu en audience ce mercredi par le ministre des Sports, Mahmoud Ali Seïd.

Le président de l’ACNOA a à ses côtés lors de l’audience, le président du comité olympique et sportif tchadien (COST), Idriss Dokony Adiker et les membres de la fédération nationale olympique.

A la fin de la rencontre, le président de l’ACNOA, Berraf Moustafa a fait un commentaire sur la situation sportive du Tchad. Pour lui, le sport tchadien est aujourd’hui sur les bonnes rails. « Du Président de la République au ministre de la Jeunesse et des Sports et le président du COST, tous ont un regard long en matière de sport et d’une vision large pour donner un nouveau élan au sport tchadien ». Berraf Moustafa a salué les autorités tchadiennes pour les efforts qu’elles fournissent en ce qui concerne le sport.

« Nous avons abordé plusieurs sujets dont de manière rapide et efficace nous allons apporter nos contributions. Surtout l’aménagement du centre olympafrica, l’aide à fournir pour l’aménagement de centre de sport, la construction d’un siège du comité olympique, et d’autres » a-t-il livré en substance les points abordés lors de la rencontre.