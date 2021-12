Le président de la transition va rencontrer les responsables de la coalition Wakit Tamma

Le premier porte-parole de la Coordination des actions citoyennes Wakit Tamma, Me Max Loalngar, via sa page Facebook, informe l’opinion que sa coalition, “a accepté, en toute responsabilité, une rencontre sollicitée par le PCMT pour échanger dans le cadre d’une prise de contact pour un dialogue national sincère”.

Il précise que les quatre porte-paroles de Wakit Tamma que sont Barka Michel, Soumaïne Adoum, Dr Sitack Yombatina et lui-même prendront part à cette rencontre. Wakit Tamma n’a opposé “aucune condition que celle d’un caractère officiel, public et transparent. Honneur et vérité pour un Tchad utile à toutes ses filles et tous ses fils”, conclut Me Max Loalngar.