Le président de la Commission de l’Union africaine condamne la tentative de coup d’Etat au Soudan

Via un communiqué, le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat condamne la tentative de coup d’Etat manquée survenue hier au Soudan.

Le président de la Commission de l’UA dit condamner avec « force » et se félicite de l’échec de la tentative du coup d’Etat avortée visant à renverser le pouvoir de transition au Soudan pour lequel le peuple soudanais s’est « sacrifié » et au « succès » duquel l’Union africaine a « énormément travaillé ».

Moussa Faki Mahamat encourage les acteurs à se tenir « fermement » aux côtés des autorités légales de la transition issues de la volonté « consensuelle » des forces nationales civiles et militaires.

Il insiste en outre sur la « nécessité » de sauvegarder l’accord politique et les textes constitutifs des accords de Khartoum et de l’accord de paix de Juba qui engagent « résolument le pays dans la voie du succès d’une transition devant conduire à des élections démocratiques, libres et transparentes ».

Il faut rappeler qu’hier, le gouvernement de transition au Soudan a indiqué avoir déjoué une tentative de coup d’Etat mené par des civils et des militaires qu’il accuse d’être liés au régime d’Omar El-Béchir.