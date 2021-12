Le Président de la Commission de la Cemac reçu en audience par le chef de la transition

Le Général d’Armée Mahamat Idriss Deby a reçu en audience ce mardi 14 décembre 2021 le Président de la Commission de la Cemac (Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale), Pr Daniel Ona Ondo, qui était accompagné par Ngarbatinan Odjimbeye, Représentante pays de la CEMAC au Tchad.

Le président de la Commission de la Cemac a présenté au nom de son institution ses condoléances au chef de la transition suite au décès du maréchal du Tchad.

Les deux personnalités ont abordé la question de l’intégration communautaire. « J’ai profité de cette rencontre pour présenter la situation de la Communauté et recueillir les très hautes institutions du Chef de l’Etat. Je dois dire que nous sommes sortis satisfaits parce que les instructions que nous avons reçues rentrent en droite ligne avec ce que nous pensons », déclare le président de la Commission de la Cemac.

Le Pr Daniel Ona Ondo a laissé entendre devant la presse qu’il soutient pleinement les efforts de paix et de développement engagés par les autorités actuelle.

En ce qui concerne le processus de dialogue, le Président de la Commission de la CEMAC apporte son soutien total – « Le Tchad a notre soutien total. La paix est l’alpha et l’oméga de tout développement parce que sans la paix, il ne peut y avoir de développement. Nous soutenons entièrement et complètement les positions qui sont celles du gouvernement tchadien et du Chef de l’Etat. Si nous sommes en bonne fortune, nous allons participer moralement mais aussi financièrement si cela est possible. Je réaffirme que nous sommes entièrement et totalement aux côtés des Tchadiens dans la recherche de la paix », a-t-il conclu.