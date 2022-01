Le porte-parole de la CTPD de Laoukein Médard, Jean Michel Djerané, nommé directeur général de la SIMATRAC

Par un décret de ce 11 janvier, le porte-parole de la Convention tchadienne pour la paix et le développement ( CTPD ), Jean Michel Djerané, est nommé à la tête de la Société industrielle de matériel agricole et d’assemblage de tracteurs ( SIMATRAC).

Jean Michel Djerané est le nouveau patron de la Société industrielle de matériel agricole et d’assemblage de tracteurs ( SIMATRAC). Il remplace Mahamat Abdelkerim Bagari.

Le secrétaire général provincial de N’Djaména et porte-parole de la Convention tchadienne pour la paix et le développement ( CTPD ), un parti dirigé par l’ex-maire de Moundou, Laoukein Kourayo Médard, et membre de la plateforme Wakit Tamma, contestait la prise du pouvoir par le Conseil militaire de transition (CMT), le 20 avril 2021.

Mais, vers mi-septembre 2021, la CTDP a assoupli sa position en annonçant sa participation au dialogue national malgré que les conditions posées par Wakit Tamma comme la révision de la charte pour y inclure notamment la non représentation des dirigeants de la transition à des futures élections ; l’ouverture du CMT ( composante civile et militaire), n’ont pas jusque-là été prises en compte. « Mais si on ne va pas à ce dialogue, qu’est-ce qu’on va faire finalement. On va continuer à crier tout le long du rond-point Hamama au palais du 15 chaque fois (…) », se résignait le président de la CTPD, Laoukein Medard, lors d’une interview accordée à Tchadinfos, le 14 septembre dernier.

Cette nomination de Jean Michel Djerané s’inscrit vraisemblablement dans la logique de la politique de la main tendue du président de la transition, à l’approche du dialogue, prévu le 15 février prochain.