Le PLD exhorte les négociateurs de Doha à s’entendre sur les points essentiels

Le Parti pour les Libertés et le Développement (PLD) exhorte les différentes parties en négociation à Doha à s’entendre sur l’essentiel des points en vue de permettre la tenue du dialogue national inclusif attendu par l’ensemble des Tchadiens.

Après l’organisation des pré-dialogues à l’intérieur et à l’extérieur du pays, les autorités de la transition ont entamé depuis la mi-mars 2022 des pourparlers avec les politico-militaires. Depuis lors, les négociateurs n’arrivent pas à conclure accord.

« Cela va naturellement impacter sur la durée de la transition dont le mandat est fixé à 18 mois » s’inquiète le PLD.

Le PLD dans son communiqué de presse, exhorte les parties en négociation, à Doha, à s’entendre sur l’essentiel des points concernant les organisations politico-militaires et laisser les autres questions au grand dialogue et souverain. « Sans nul doute que les résolutions issues de ce dialogue tant attendu permettront la refondation d’un nouveau Tchad où la tolérance, la cohabitation pacifique, la justice et le Développent seront le credo d’une nouvelle nation à bâtir » espère le PLD.