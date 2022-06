Le PCMT se trouve à Kouri Bougoudi

BREVE – Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby s’est rendu ce vendredi 3juin 2022 à Kouri Bougoudi dans le département de Wour. Il a été accueilli sur place par le ministre de la Défense, Daoud Yaya Brahim et le gouverneur de la province du Tibesti. Cette zone minière a été le théâtre d’un massacre organisé entre des orpailleurs faisant plus de centaines de morts la semaine dernière. Événement qui a ému plus d’un Tchadien.

Selon la Présidence, le chef de l’État a tenu à s’y rendre pour évaluer la situation malgré l’opposition des patrons des services de renseignement.