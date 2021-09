Le PCMT rencontre les membres du comité ad hoc de sélection des candidatures au Conseil National de Transition

Le président du Conseil Militaire de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno a rencontré au palais présidentiel ce samedi 4 septembre 2021, les membres du comité ad hoc de sélection des candidatures au Conseil National de Transition.

Cette rencontre avec les membres de ce comité, vise à faire les points sur les réalisations accomplies. « L’occasion a été toute indiquée pour saluer les étapes franchies et pour transmettre les orientations appropriées afin d’achever la mission dévolue avec promptitude, rigueur et sérénité, en vue de doter notre pays d’une représentation nationale de transition digne de cette appellation, où chacune et chacun de nos compatriotes se sentira dignement représenté (e) », fait savoir le PCMT par un message sur son compte Facebook.