Le PCMT exhorte les leaders religieux à prêcher le pardon

Le président du conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby Itno, lors de la journée de prière pour la paix, a indiqué que le rôle de la plateforme interconfessionnelle est crucial à l’aube du dialogue national inclusif et souverain.

La 12e édition de la journée nationale de la prière et de la concorde nationale a été commémorée ce samedi 29 janvier 2022. Cette grande rencontre qui met au devant les religieux se tenait le 28 novembre. Cette année, vu les événements que le pays a connu, elle a été décalée.

Dans son discours prononcé à cette occasion, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, s’est attardé sur le rôle que doit jouer la plateforme interconfessionnelle. Au seuil du dialogue national inclusif, « votre rôle est crucial chers pères et guides de tous les jours », lance-t-il. avant d’ajouter : “les Tchadiens sauront compter sur votre sagesse. Continuez à prêcher le pardon, la paix et le vivre ensemble.”

En 12 ans d’existence, la plateforme bénéficie d’une longue expérience dans les activités de rapprochement entre les communautés, le dialogue interculturel et interreligieux, la gestion des conflits interreligieux, la promotion de la paix et l’encadrement des jeunes et des femmes. Et le chef de l’Etat a reconnu le travail de ces hommes de Dieu. « Nos leaders ici présents n’ont jamais failli à leur devoir de prêcher la bonne parole de Dieu. La bonne parole qui nous exhorte à la paix en nous, autour de nous et nous éloigne des tentations du quotidien notamment les perversions, les extrémismes, les violences et les déchirures. »