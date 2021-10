Le PCMT échange avec la représentante de l’ONU femme en charge de l’Egalité des Sexes et l’Autonomisation des Femmes

Le Président du Conseil Militaire de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno s’est entretenu ce lundi 11 octobre 2021, avec la directrice régionale de l’Entité des Nations Unies pour l’Egalité des Sexes et l’Autonomisation des Femmes (ONU Femmes) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Oulimata Sarr.

La directrice régionale de l’Entité des Nations Unies pour l’Egalité des Sexes et l’Autonomisation des Femmes est arrivée au Tchad pour prendre part à la campagne mondiale du « He for She – Lui Pour Elle » prévue le 12 octobre.

Ravie d'être au #Tchad en mission. Je remercie @longoh_p Amina Priscille Longoh Ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance pour l'accueil chaleureux. Ensemble pour faire bouger les lignes #womenempowerment #egalitedeschances #tchad pic.twitter.com/SFW0gAozIi — Oulimata Sarr (@OulimataSarr) October 11, 2021

Le « He For She » est un mouvement mondial de solidarité en faveur de l’égalité des sexes, l’autonomisation et les Droits des femmes, lancé par ONU Femmes en 2014. Son objectif est d’éliminer toutes formes de violences basées sur le genre.