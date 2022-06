Le parti Tchad Uni dénonce l’élasticité des pourparlers entre gouvernement et politico-militaires

A travers un communiqué de presse rendu public ce 21 juin 2022, le parti Tchad Uni interpelle le gouvernement du conseil militaire de transition et les groupes des politico- militaires qui sont en pourparlers depuis plusieurs mois dans le cadre du pré-dialogue à Doha au Qatar à privilégier l’intérêt de la nation.

Pour le parti Tchad uni, l’absence d’un chronogramme précis et les “manœuvres dilatoires” retardent la signature d’un accord dans un court délai entrainant de fait la prolongation de la période de transition. Pour le parti, c’est le manque de volonté d’une part et les objectifs inavoués d’autre part qui entrainent cette prolongation.

Le parti Tchad Uni exhorte les deux parties à prendre chacune ses responsabilités historiques devant le peuple tchadien et d’agir afin de parvenir à un accord de paix avec objectivité, sincérité et en privilégiant l’intérêt supérieur de la nation.

A cet effet, le parti exige une transparence totale dans le processus en cours et l’implication objective de toutes les forces vives de la nation tchadienne. Le parti demande enfin que les pourparlers en cours ne deviennent pas un cadre d’échange infini et des discussions inopportunes mais plutôt un dialogue sincère, objectif et limité dans le temps.