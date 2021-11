Le parti “Les Démocrates” voit le jour pour instaurer « une vraie démocratie »

Un nouveau parti, Les Démocrates (LD), fait son apparition dans le paysage politique tchadien. C’est par un point de presse ce samedi à la Maison des médias que son président, René Komengdy Seni, l’a annoncé.

Pourquoi créer encore un parti politique alors qu’il y en a déjà plus de 200 ? A cette question qu’il s’est posé, le président des Démocrates, René Komengdy Seni répond lui-même. Pour lui, en dépit de 30 ans de règne, la démocratie que le Mouvement patriotique du salut (MPS) a apportée n’est qu’une « démocratie de façade ».

Le président des Démocrates justifie sa position par la répression des manifestations, un manque de liberté réelle, l’impunité et l’injustice, la corruption et les détournements des deniers publics, les nominations sur des bases ethniques, claniques, régionalistes et clientélistes, le manque d’alternance à la tête de l’Etat, etc.

« La naissance du parti Les Démocrates le 11 novembre et la déclaration officielle de cette naissance le 27 novembre 2021, à quelques jours de la commémoration de la fameuse journée de la liberté et de la démocratie que les militants du MPS s’activent à organiser le 1er décembre prochain, est un message et signal très fort envoyés à ces derniers. Tout cela est inadmissible, après plus de trois décennies de règne et doit s’arrêter », tonne René Komengdy Seni.

Il martèle que cette démocratie « de façade » doit disparaitre pour faire place à « une vraie démocratie, une démocratie de fond et de pratique » qui, selon lui, est incarnée par son parti.

Les Démocrates prennent en compte l’aspect genre. Le bureau exécutif national, composé de onze (11) membres, compte six (6) femmes.