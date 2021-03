Le nouvel ambassadeur du Tchad auprès de l’Union européenne présente ses lettres de créances

Diplomatie-Nommé le 30 septembre 2020 par le président Idriss Deby Itno en qualité d’ambassadeur du Tchad auprès de l’Union européenne, Mahamat Mamadou Addy, a présenté ses lettres de créances au Président du conseil européen ce 17 mars à Bruxelles.

Par ses lettres de créances, Mahamat Mamadou Addy est accrédité en qualité de représentant permanent de la République du Tchad auprès de l’Union européenne, et Chef de mission auprès de la Communauté européenne de l’énergie atomique.



Au cours de l’audience, l’ambassadeur Mahamat Mamadou Addy et Charles Michel, le président du Conseil européen ont discuté sur la question de la sécurité dans le Sahel notamment l’engagement du Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Les sujets relatifs aux droits de l’Homme et à l’élection présidentielle n’ont pas été perdus de vue.



L’ambassadeur tchadien s’est engagé à consolider davantage les relations entre l’Union européenne et la République du Tchad.