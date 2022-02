Le nouveau préfet du département du Guéra prend fonction

Nommé Par Décret N°1095/PCMT/PMT/MATD/2021 du 31 décembre 2021, le nouveau préfet du département du Guéra, Hamit Adoum Batarko a pris fonction ce mercredi 09 février à Mongo chef-lieu du département du Guéra. Il remplace à ce poste Mahamat Brahim Abderaman.

Après 11 mois passés à la tête du département du Guéra, Mahamat Brahim Abderaman cède son fauteuil à son successeur Hamit Adoum Batarko.

La cérémonie d’installation s’est déroulée à la place de l’indépendance et a vu la présence des autorités administratives, civiles et militaires et d’un nombre important de la population sorti pour la circonstance.

Le préfet sortant Mahamat Brahim Abderaman a, dans son propos, remercié ses collaborateurs et la population pour le soutien multiforme pendant son passage à la tête du département. Il les invite à apporter les mêmes concours à son successeur.

Installant le nouveau préfet, le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo ayant fait le bref aperçu du parcours du préfet entrant, a instruit ce dernier à faire de la sécurité des personnes et de leurs biens sa mission principale afin de maintenir la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique dans sa circonscription.

Le préfet entrant, Hamit Adoum Batarko a pour sa part remercié les plus hautes autorités de la transition ayant à leur tête le Général de corps d’armées Mahamat Idriss Deby Itno pour la confiance placée en sa “modeste” personne. “L’administration est une continuité, les hommes passent mais l’administration continue”, a-t-il laissé entendre.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo