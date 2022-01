Le nouveau préfet de la Tandjilé Est installé dans ses fonctions

La cérémonie de passation de service entre les préfets sortant et entrant du département de la Tandjilé- Est s’est déroulée ce 22 janvier 2022 à la place de l’indépendance de Laï. C’est le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo qui a présidé ladite cérémonie.

Nommé par décret n° 1095 du 31 décembre 2021, Oumar Toubaye Sargounou est désormais le préfet du département de la Tandjilé Est. Il remplace à ce poste Mahamat Abdoulaye Mahamat. Cédant le fauteuil, le préfet sortant a demandé à son successeur de veiller à la cohabitation pacifique afin de mettre fin aux conflits agriculteurs-éleveurs.

Dans son discours d’installation, le gouverneur Doudlengar a exhorté le nouveau patron du département de la Tandjilé Est à préserver la paix, la cohésion sociale, de maintenir l’ordre public et la sécurité, prévenir les conflits intercommunautaires, agriculteurs-éleveurs, de lutter contre la fraude et le détournement des deniers publics.



Installé dans ses nouvelles fonctions, le nouveau préfet a remercié les plus hautes autorités du pays pour la confiance renouvelée en sa modeste personne. Il déclare que la porte de son bureau reste grandement ouverte à tout moment et à toute personne qui serait animée de bonne volonté et des idées constructives, dans le cadre de service de l’Etat.