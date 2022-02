Le nouveau délégué provincial de la jeunesse et des sports de la Tandjilé est installé

Une cérémonie de passation de service entre les délégués provinciaux de la jeunesse, des sports et de la promotion de l’entrepreneuriat de la Tandjilé s’est déroulée ce mercredi 2 février 2022 à Laï. C’est le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar qui a présidé l’événement.

Après un an et neuf mois à la tête de la délégation provinciale de la jeunesse, des sports et de la promotion de l’entrepreneuriat de la Tandjilé, Fanzouné Patalet Sylvestre cède son fauteuil à Jacques Koulieng.

Le délégué sortant, Fanzouné Patalet Sylvestre a tout d’abord présenté le bilan de sa mission pendant son séjour à la tête de cette délégation, avant d’inviter ses collaborateurs à garder le même élan de travail avec son successeur.

Dans son discours d’installation, le secrétaire général de la province de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar, a exhorté le nouveau patron de la jeunesse à une franche collaboration et demande aux autorités administratives, judiciaires, sécuritaires et aux délégués de prêter main forte au délégué entrant pour la réussite de la mission qui lui a été confiée.

Installé dans ses nouvelles fonctions, le délégué entrant a remercié les plus hautes autorités du pays pour la confiance place en sa modeste personne en le nommant à la tête de cette institution. Il promet se mettre au travail pour la réussite de sa mission.

Il faut préciser que l’administration provinciale a décernée une attestation de satisfaction au délégué sortant Fanzouné Patalet Sylvestre pour son dévouement, courage abnégation et surtout pour son sens de responsabilité.