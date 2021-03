Le nouveau chef de délégation de l’Union européenne au Tchad reçu par le ministre des Postes et de l’Economie Numérique

Le ministre des Postes et de l’Economie Numérique, Dr Idriss Saleh Bachar, a reçu en audience ce vendredi 19 mars 2021, le nouvel ambassadeur, chef de délégation de l’Union européenne au Tchad, Koenraad Cornelis.

Le diplomate européen accompagné de son conseiller en charge de Coopération et Infrastructure est allé rendre une visite de courtoisie et échanger avec le chef du département des Postes et de l’Economie Numérique sur le renforcement de coopération dans le secteur du numérique. Koenraad Cornelis a fait savoir que la question du numérique est prioritaire pour l’Union européenne étant donné que son institution a établi un programme 2021-2027 pour ce secteur. Il s’est dit disposé à apporter l’appui de l’UE au Ministère des Postes et de l’Economie Numérique dans ce sens.

Le ministre des Postes et de l’Economie Numérique, Dr Idriss Saleh Bachar s’est réjoui de la disponibilité affichée du chef de délégation de l’Union européenne. Il a informé son interlocuteur des discussions menées avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) dans le cadre du financement des projets du Plan Stratégique de Développement du Numérique 2020-2030 ainsi que de l’atelier réalisé du 16 au 17 mars 2021 sur l’état de l’évolution du Projet de Modernisation des Infrastructures de Communications Electroniques (PMICE) et du Projet de la Dorsale Transsaharienne à fibre optique (DTS) dont l’UE est l’un des partenaires.

L’ambassadeur chef de Délégation de l’Union européenne était accompagné de son conseiller en charge de la Coopération et Infrastructures, Niccolo Maracchi.