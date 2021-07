Le MPS se souvient d’Idriss Déby Itno

Le Mouvement patriotique du salut (MPS) a commémoré ce vendredi 30 juillet 2021 les 100 jours du décès de son fondateur, le président Idriss Déby Itno. C’est par le biais d’un point de presse de son Secrétaire général Haroun Kabadi devant de nombreux responsables du MPS et des partis alliés ainsi que des militants.

C’est par une minute de silence en mémoire du défunt que le Secrétaire général du Mouvement patriotique du salut (MPS), Haroun Kabadi a introduit le point de presse qu’il a qualifié plutôt d’hommage au Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Pour lui, la journée du 20 avril où « la main cruelle du destin s’est abattue sur notre pays », restera à jamais pour eux, « une journée mémorable des rêves brisés et des cœurs meurtris, une journée où l’espoir de tout un peuple s’est évanoui ». Kabadi d’indiquer qu’ils portent encore ce deuil, qu’ils n’ont pas encore séché leurs larmes.

Toutefois, le Secrétaire général du MPS note que certes mort, le Maréchal du Tchad qu’il qualifie de « notre héros », a laissé à ses « héritiers » ses idées, ses pensées et ses œuvres en patrimoine comme héritage. Il a énuméré les combats du feu président depuis la création du MPS en 1990 jusqu’à sa mort et ses réalisations dans divers domaines notamment politique, sécuritaires, diplomatique, mais également en ce qui concerne la paix, la stabilité, le développement.

Haroun Kabadi exhorte donc les militants à préserver les « acquis » et à poursuivre l’œuvre de leur leader disparu. Pour ce faire, il les invite à l’unité au sein du parti pour surmonter les difficultés et réaliser l’ambition du MPS : « faire du Tchad une nation forte, prospère et unie ».