Le MPS présente ses condoléances à la famille de Dadnadji

Le bureau Politique nationale du Mouvement Patriotique du Salut (MPS) a rendu visite ce vendredi 03 janvier 2020 à la famille du président du parti CAP SUR décédé le 31 décembre dernier.

A la tête de la délégation, Mme Madjidian Padja Ruth secrétaire général adjoint et ses deux Adjoint Aziz Mahamat saleh et Me Jean Bernard Padaré. Le MPS est passé compatir avec la famille de l’ancien premier ministre du Tchad et ancien compagnon du parti de Bamina.

Joseph Djimrangar Dadnadji a été pendant longtemps un militant du Mps jusqu’à sa démission de la Primature et création de son parti, le CAP SUR.

Ce mardi 7 janvier, le Tchad lui rendra un hommage national. Une journée de deuil national sera observée.