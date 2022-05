Le MPS dénonce “les agissements” de Wakit tama

Le Mouvement patriotique du Salut (MPS), à travers un communiqué publié ce samedi, dénonce les “agissements irresponsables” de la plateforme Wakit tama.

Le communiqué fait suite à la manifestation qu’a organisée le mouvement Wakit tama contre la politique française au Tchad. D’après le document, le mouvement a agi de manière irresponsable ce samedi 14 mai. “Cette manifestation a occasionné d’énormes dommages sur les concitoyens innocents et leurs biens matériels ainsi que l’atteinte inexplicable et inacceptable aux symboles des pays amis et frères du Tchad”, fustige le porte-parole de l’ex-parti présidentiel. Pour le MPS, de tels actes ne sont acceptables.

Le MPS interpelle à l’occasion le gouvernement de transition à: